Трамп, Байден и Харрис стали жертвами иранской фишинговой кампании - Google

Иран в рамках длительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на отчет компании Google, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что в докладе впервые официально сказано, что Иран нацелился, в частности, на администрацию Байдена-Харрис и связанные с ней президентские кампании.

Компания Google в своем отчете указывает, что APT42 - иранская правительственная хакерская группа, известная как Charming Kitten и Mint Sandstorm - в мае и июне атаковала около десятка человек. Одна из атак была против высокопоставленного политического консультанта и оказалась успешной.

Исследователи безопасности Google до сих пор фиксируют попытки APT42 взломать личные учетные записи электронной почты, связанные с Байденом, Харрис и Трампом.

Как пишет издание, приемы APT42 включают внедрение вредоносных ссылок как в текст электронных писем, так и в обычные на вид PDF-вложения, что затрудняет обнаружение их пользователями.

Кроме того, известно, что данная группа хакеров взаимодействует с жертвами на платформах зашифрованных сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы вызвать доверие.

Напомним

Предвыборный штаб Трампа заявил о взломе компьютеров, обвинив Иран. Это произошло после отчета Microsoft о попытках иностранного вмешательства в выборы США 2024 года.

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