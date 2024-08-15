Трамп, Байден и Харрис стали жертвами иранской фишинговой кампании - Google
Киев • УНН
Google сообщает о фишинговой атаке иранских хакеров на близкое окружение Байдена, Харрис и Трампа. Атаки APT42 нацелены на личные почтовые аккаунты, связанные с политиками.
Иран в рамках длительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на отчет компании Google, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что в докладе впервые официально сказано, что Иран нацелился, в частности, на администрацию Байдена-Харрис и связанные с ней президентские кампании.
Компания Google в своем отчете указывает, что APT42 - иранская правительственная хакерская группа, известная как Charming Kitten и Mint Sandstorm - в мае и июне атаковала около десятка человек. Одна из атак была против высокопоставленного политического консультанта и оказалась успешной.
Исследователи безопасности Google до сих пор фиксируют попытки APT42 взломать личные учетные записи электронной почты, связанные с Байденом, Харрис и Трампом.
Как пишет издание, приемы APT42 включают внедрение вредоносных ссылок как в текст электронных писем, так и в обычные на вид PDF-вложения, что затрудняет обнаружение их пользователями.
Кроме того, известно, что данная группа хакеров взаимодействует с жертвами на платформах зашифрованных сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы вызвать доверие.
Напомним
Предвыборный штаб Трампа заявил о взломе компьютеров, обвинив Иран. Это произошло после отчета Microsoft о попытках иностранного вмешательства в выборы США 2024 года.
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