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Для аграриев изменили правила на новый сезон экспорта сои и рапса

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Минэкономики ввело автоматическое подтверждение права на беспошлинный экспорт сои и раpsа через ГАР. Процедура базируется на данных о посевах и урожае.

Для аграриев изменили правила на новый сезон экспорта сои и рапса

Министерство экономики вводит новый механизм подтверждения права на освобождение от экспортной пошлины для производителей сои и рапса. Отныне все процедуры будут проходить через Государственный аграрный реестр (ГАР), а верификация будет осуществляться автоматически в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Новый механизм предусматривает максимальную автоматизацию процесса и позволит аграриям подтверждать право на беспошлинный экспорт продукции собственного производства без дополнительных бюрократических процедур и получения заключений Торгово-промышленной палаты.

Для получения статуса верифицированного товаропроизводителя необходимо зарегистрироваться в ГАР, подать информацию о посевных площадях сои и рапса, а также плановый или фактический объем урожая в установленные сроки. После этого система будет автоматически проверять соответствие заявителя определенным критериям и предоставлять подтвержденный статус в реестре.

Право на освобождение от уплаты экспортной пошлины будут иметь сельскохозяйственные товаропроизводители и кооперативы, которые зарегистрированы плательщиками НДС, имеют в собственности или пользовании сельскохозяйственные земли. Для кооперативов дополнительным условием является наличие не менее пяти верифицированных членов, зарегистрированных пользователями ГАР, а также экспорт продукции, приобретенной у собственных членов.

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Освобождение от уплаты экспортной пошлины будет предоставляться в пределах объемов собственно выращенных в текущем маркетинговом году сои и рапса, а начиная с маркетингового года 2026/2027 также будут учитываться остатки урожая предыдущего маркетингового года.

Для контроля заявленных объемов определены предельные показатели урожайности: для рапса – до 5 тонн с гектара в период с 1 июля по 1 апреля, для сои – до 3,5 тонны с гектара в период с 1 сентября по 1 июня. Поданный объем можно будет скорректировать один раз в течение срока подачи заявки.

Остатки 2025/2026 МГ не учитываются при определении объема льготы по пошлине. С 2027/2028 МГ остатки предыдущих МГ рассчитываются автоматически системой ГАР.

Мы переходим к более простой и понятной модели подтверждения права на освобождение от экспортной пошлины для аграриев. Все ключевые процедуры максимально автоматизированы через Государственный аграрный реестр. Это позволит производителям и кооперативам быстрее получать необходимое подтверждение и уменьшит административную нагрузку на бизнес. В то же время призываем участников рынка заблаговременно зарегистрироваться в системе и учесть, что на начальном этапе запуска нового механизма может потребоваться определенное время для его полной настройки

- отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

В Минэкономики подчеркивают, что аграриям и трейдерам необходимо уже сейчас учитывать особенности перехода на новый порядок. В частности, в первые недели действия механизма для рапса, который стартует с 1 июля, система будет проходить практическую отработку. Поэтому участникам рынка рекомендуют заблаговременно планировать экспортные операции с учетом времени, необходимого для настройки и полноценного запуска всех процедур верификации.

Справочно

3 декабря 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 1570, устанавливающее механизм мониторинга экспорта сои и рапса. Порядок определял механизм ежемесячного мониторинга, который осуществляло Минэкономики, для проверки соответствия объемов экспортируемой продукции данным, содержащимся в Государственном аграрном реестре, относительно фактически выращенной продукции, которая подтверждалась заключениями Торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленная палата Украины обязана аннулировать экспертные заключения, если будут выявлены несоответствия между объемом экспорта и фактически выращенными объемами.

Внедрение такого механизма гарантирует, что от уплаты экспортной пошлины освобождается только продукция собственного производства.

Посевная в Украине на финише - аграрии уже засеяли яровыми 94% площадей26.05.26, 12:30 • 16421 просмотр

Ольга Розгон

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