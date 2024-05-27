Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар

В результате детонации оставленных войсками рф боеприпасов на Харьковщине возник масштабный пожар. Сейчас горит не менее 7 гектаров хвойной подстилки. Об этом заявили в Харьковской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что брошенные боеприпасы сработали в результате лесного пожара, который возник из-за российских обстрелов.

Пожар возник в Высокоборском лесничестве, горят по меньшей мере 7 гектаров хвойной подстилки. жителей ближних населенных пунктов просим сохранять спокойствие. Спасатели работают над ликвидацией - заявили в ОВА.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Балаклее Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных российскими оккупантами в 2022 году.

Напомним

В ночь 24 мая в одной из многоэтажек Одессы загорелся балкон, есть пострадавшая. Правоохранители сейчас устанавливают причины возникновения возгорания.

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