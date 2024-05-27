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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 мая 2024, 10:37  •  175002 просмотра

Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар

В Харьковской области из-за детонации брошенных российских боеприпасов возник масштабный пожар, в результате которого сгорело не менее 7 гектаров хвойной подстилки.

Война •   •  1964 просмотра
Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар

Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.

спорт •   •  1570 просмотра
Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине

НАТО не имеет планов разворачивать войска в Украине или отправлять воздушные средства в украинское воздушное пространство, но оказывает критически важную поддержку, чтобы Украина могла защитить себя, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  2821 просмотра
Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине

Департамент внутренней безопасности Нацполиции закрыл более 20 автошкол из-за коррупционных схем

За последние 4 месяца Госавтоинспекция лишила аккредитации более 20 автошкол из-за коррупционных схем, связанных с фальсификацией экзаменов по вождению.

Криминал и ЧП •   •  1774 просмотра
Департамент внутренней безопасности Нацполиции закрыл более 20 автошкол из-за коррупционных схем

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских силовиков, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский после встречи с министром обороны Франции.

Война •   •  3583 просмотра
Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, союзникам следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины, утверждая, что «согласно международному праву, право на самооборону включает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины».

Война •   •  4937 просмотра
Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.

публикации •   •  27311 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Португалию 28 мая с целью углубления отношений, укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также обсуждения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающегося конфликта.

политика •   •  4242 просмотра
Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить стремление Украины к членству в НАТО и сотрудничества с Альянсом.

политика •   •  5020 просмотра
Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

Украинские беспилотники атаковали объекты в российском городе Геленджик, повредив недостроенное здание и врезавшись в деревья, но о жертвах не сообщается.

Новости Мира •   •  5643 просмотра
Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике