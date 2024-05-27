Детонація російських снарядів під Балаклією: на Харківщині сталась масштабна лісова пожежа
Київ • УНН
У Харківській області через детонацію покинутих російських боєприпасів виникла масштабна пожежа, в результаті якої згоріло щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки.
Внаслідок детонації залишених військами рф боєприпасів на Харківщині виникла масштабна пожежа. Наразі горить щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки. Про це заявили у Харківській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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Зазначається, що покинуті боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, яка виникла через російські обстріли.
Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки.Жителів ближніх населених пунктів просимо зберігати спокій. Рятувальники працюють над ліквідацією
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що Балаклії Харківської області чути звуки вибухів через пожежу і детонацію боєприпасів, залишених російськими окупантами у 2022 році.
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