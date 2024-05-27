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Детонація російських снарядів під Балаклією: на Харківщині сталась масштабна лісова пожежа

Детонація російських снарядів під Балаклією: на Харківщині сталась масштабна лісова пожежа

Київ • УНН

 • 29893 перегляди

У Харківській області через детонацію покинутих російських боєприпасів виникла масштабна пожежа, в результаті якої згоріло щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки.

Внаслідок детонації залишених військами рф боєприпасів на Харківщині виникла масштабна пожежа. Наразі горить щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки. Про це заявили у Харківській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що покинуті боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, яка виникла через російські обстріли.

Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки.Жителів ближніх населених пунктів просимо зберігати спокій. Рятувальники працюють над ліквідацією

- заявили у ОВА.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що Балаклії Харківської області чути звуки вибухів через пожежу і детонацію боєприпасів, залишених російськими окупантами у 2022 році.

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