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У Балаклії на Харківщині чути звуки вибухів через пожежу і детонацію боєприпасів, залишених окупантами в 2022 році - МВА

Київ • УНН

 • 16261 перегляди

У Балаклії Харківської області чути звуки вибухів через пожежу і детонацію боєприпасів, залишених російськими окупантами у 2022 році, повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

У Балаклії у Харківській області чути звуки вибухів, які спричинені пожежею і детонацією боєприпасів, залишених окупантами в 2022 році, повідомила в Telegram Балаклійська міська військова адміністрація, пише УНН.

Деталі

"Шановні мешканці міста Балаклія! Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежею в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році", - повідомили у Балаклійській МВА.

Як вказано, "усі служби вже на місці та працюють над вирішенням цієї ситуації".

Довідково

Місто Балаклія перебувало в тимчасовій окупації з березня по вересень 2022 року.

Юлія Шрамко

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