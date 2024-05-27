У Балаклії на Харківщині чути звуки вибухів через пожежу і детонацію боєприпасів, залишених окупантами в 2022 році - МВА
Київ • УНН
У Балаклії Харківської області чути звуки вибухів через пожежу і детонацію боєприпасів, залишених російськими окупантами у 2022 році, повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.
У Балаклії у Харківській області чути звуки вибухів, які спричинені пожежею і детонацією боєприпасів, залишених окупантами в 2022 році, повідомила в Telegram Балаклійська міська військова адміністрація, пише УНН.
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"Шановні мешканці міста Балаклія! Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежею в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році", - повідомили у Балаклійській МВА.
Як вказано, "усі служби вже на місці та працюють над вирішенням цієї ситуації".
Довідково
Місто Балаклія перебувало в тимчасовій окупації з березня по вересень 2022 року.