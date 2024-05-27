В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА

В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году, сообщила в Telegram Балаклейская городская военная администрация, пишет УНН.

Детали

"Уважаемые жители города Балаклея! Сохраняйте спокойствие! Громкие звуки взрывов, которые вы слышите, вызванные пожаром в лесном массиве и детонацией боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году", - сообщили в Балаклейской ГВА.

Как указано, "все службы уже на месте и работают над решением этой ситуации".

Справочно

Город Балаклея находился во временной оккупации с марта по сентябрь 2022 года.