Десять лет "несправедливого" уголовного преследования: суд отказал САП во взятии под стражу экс-нардепа Крючкова

Высший антикоррупционный суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в применении к бывшему нардепу, экс-главе правления компании "Энергосеть" Дмитрию Крючкову меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные производства против него антикоррупционеры возбудили почти 10 лет назад, и все это время он живет с ограничениями, пишет УНН.

Как известно, НАБУ заявило о разоблачении схемы завладения средствами ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "Запорожьеоблэнерго", к которой причастны должностные лица указанных облэнерго и ЧАО "ХК "Энергосеть". Расследование указанных фактов осуществляется с 2016 года.

Прокурор на заседании аргументировал свою позицию тем, что якобы установлен риск сокрытия обвиняемого от суда. В частности из-за того, что Крючков проживает на территории нескольких европейских стран. Одной из таких прокурор назвал Венгрию.

В то же время сам Крючков отметил, что он никогда не был в Венгрии и предположил, что прокурор мог перепутать со Словакией, где проживали его дети.

Крючков и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства прокурора. В частности обвиняемый отметил, что уже 10 лет антикоррупционеры расследуют дело против него.

"10 лет своей жизни он живет с существенными ограничениями, связанными с несправедливым обвинением, которые уже негативно наложили отпечаток на его образ жизни и частный бизнес, не связанный с государством. 10 лет назад детективы НАБУ и прокуроры САП возбудили уголовные дела против него, его коллег, компании. Руководство этих учреждений (НАБУ и САП) во всех СМИ сообщало об этих уголовных производствах, в частности, отмечало о схемах и цифрах. За один день они возбудили сразу восемь уголовных производств, которые затем перемешивались между собой", - говорится в постановлении судьи.

Во время судебного заседания также напомнили, что в 2016 году Интерпол отказал НАБУ в объявлении Крючкова в международный розыск и задержании. Он был задержан в Германии в рамках договора о международной правовой помощи и практически сразу его отпустили. В дальнейшем Германия отказала НАБУ в его выдаче. В апреле 2019 года он самостоятельно вернулся в Украину, и НАБУ и САП просили взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере 346 млн грн, однако, суд признал эту сумму необоснованной и определил сумму залога в размере 7 млн грн, которую сразу оплатили.

"15 апреля 2024 года он (Крючков - ред.) обратился в суд с ходатайством о передаче этой суммы (залога в 7 млн грн - ред.) на нужды ВСУ, учитывая критическое состояние Украины, в частности, ВСУ. Прокурор возражал против удовлетворения его ходатайства о передаче этих средств, которые пять лет находились в НАБУ. Суд удовлетворил ходатайство Крючкова и его защитника о передаче залога на нужды ВСУ", - говорится в постановлении.

Кроме того, адвокаты отметили, что при рассмотрении уголовного производства они сообщали о местонахождении Крючкова и его детей, которые находятся на учебе, на лечении и проживают вместе с ним в других странах. Суду предоставлялись конкретные адреса места жительства их подзащитного за рубежом, поэтому положения об объявлении лица в международный розыск не могут быть выполнены, поскольку обвинение знает, где он проживает.

"Фактически прокурор просит применить самую строгую меру пресечения к отцу пятерых несовершеннолетних детей лишь потому, что Крючков на сегодняшний день находится со своими детьми и женой за границей, а не потому, что обвиняемый нарушил возложенные на него судом обязанности", - заявил на суде адвокат Крючкова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Одно производство детективы открыли из-за возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации, а другое - за уменьшение портовых сборов в 2017 году.

Однако оба дела развалились в судах. Первое Высший антикоррупционный суд закрыл в связи с истечением сроков давности, а по второму - экс-министра оправдали.

Как отметил сам Владимир Омелян в интервью УНН, уголовные производства НАБУ нанесли ему существенный репутационный и финансовый ущерб. Ведь его в течение многих лет упоминали в сводках НАБУ как министра, против которого открыто уголовное производство, что повлекло за собой, в частности, проблемы с банковскими учреждениями.

Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Это сделали лишь отдельные детективы в частных разговорах.

Одним из недавних "громких" дел НАБУ является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. В апреле ему объявили подозрение в завладении землями в Сумской области. Однако, как впоследствии выяснилось, таких земель ни у него, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. Однако есть у участников АТО, которым государство предоставило право на их приватизацию. Чем именно завладел Сольский - в НАБУ отказались уточнять. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Однако, публичные обвинения сделали свое - поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров с Украиной по разблокированию границ, а Сольский покинул свой пост министра. Некоторые эксперты склоняют к мысли, что такой ход Польши был задуманным, и дело Сольского не случайно совпало по времени с демаршем поляков. Кроме того, "громкое" заявление о разоблачении схемы присвоения земли произошло на фоне скандала в самом НАБУ о вероятной утечке информации из бюро.