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15 марта, 19:03 • 106493 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142922 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104698 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Госсекретарь США и глава МИД Британии обсудили сдерживание агрессии России

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 января провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, во время которых обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию совместных усилий для сдерживания агрессии РФ. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Госдепартамента США

Цитата

"Соединенные Штаты и Великобритания координируют свои действия между собой, а также с НАТО, европейскими союзниками и партнерами, чтобы побудить Россию снизить напряженность и стать на путь дипломатии", — говорится в сообщении.

Также госсекретарь США и министр иностранных дел обсудили совместное противостояние экономическому принуждению со стороны Китайской Народной Республики, варианты успешного завершения переговоров и Ираном по его ядерной программе.

Напомним

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Германию увеличить военную поддержку Украины.

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