Держсекретар США та глава МЗС Британії обговорили стримування агресії Росії

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"Сполучені Штати та Велика Британія координують свої дії між собою, а також з НАТО, європейськими союзниками та партнерами, щоб спонукати Росію знизити напруженість та стати на шлях дипломатії", — ідеться у повідомленні.

Також Держсекретар США та міністр закордонних справ Трасс обговорили спільне протистояння економічному примусу з боку Китайської Народної Республіки, варіанти успішного завершення переговорів і Іраном щодо його ядерної програми.

Нагадаємо

Міністер закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала Німеччину збільшити військову підтримку України.