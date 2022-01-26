Держсекретар США та глава МЗС Британії обговорили стримування агресії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен 25 січня провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, під час яких обговорювали ситуацію навколо України та координацію спільних зусиль для стримування агресії РФ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Держдепартаменту США
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"Сполучені Штати та Велика Британія координують свої дії між собою, а також з НАТО, європейськими союзниками та партнерами, щоб спонукати Росію знизити напруженість та стати на шлях дипломатії", — ідеться у повідомленні.
Також Держсекретар США та міністр закордонних справ Трасс обговорили спільне протистояння економічному примусу з боку Китайської Народної Республіки, варіанти успішного завершення переговорів і Іраном щодо його ядерної програми.
Нагадаємо
Міністер закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала Німеччину збільшити військову підтримку України.