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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 71717 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Держсекретар США та глава МЗС Британії обговорили стримування агресії Росії

Держсекретар США та глава МЗС Британії обговорили стримування агресії Росії

Київ • УНН

 • 17299 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен 25 січня провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, під час яких обговорювали ситуацію навколо України та координацію спільних зусиль для стримування агресії РФ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Держдепартаменту США

Цитата

"Сполучені Штати та Велика Британія координують свої дії між собою, а також з НАТО, європейськими союзниками та партнерами, щоб спонукати Росію знизити напруженість та стати на шлях дипломатії", — ідеться у повідомленні.

Також Держсекретар США та міністр закордонних справ Трасс обговорили спільне протистояння економічному примусу з боку Китайської Народної Республіки, варіанти успішного завершення переговорів і Іраном щодо його ядерної програми.

Нагадаємо

Міністер закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала Німеччину збільшити військову підтримку України.

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