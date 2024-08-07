Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Высший антикоррупционный суд разрешил адвокатам по делу экс-министра агрополитики Николая Сольского изъять материалы НАБУ, сообщает УНН с ссылкой на судебный реестр.

Основанием для такого решения стала информация о том, что НАБУ располагает материалами другого уголовного дела, где ранее уже были исследованы обстоятельства, которые НАБУ сейчас инкриминирует экс-министру.

Собранными доказательствами в том деле установлено отсутствие состава преступления, а значит такие данные имеют важное значение для установления истины по делу НАБУ и подтверждения невиновности экс-министра.

Напомним

НАБУ открыло уголовное дело против АТОвцев, которые по версии детективов, незаконно реализовали свое право на приватизацию земли в Сумской области. Экс-министра Сольского детективы обвиняют в содействии военным. В НАБУ считают, что эти земли были в пользовании госпредприятий Национальной аграрной академии ("Надежда" и "Искра"), а затем АТОвцы якобы не могли их приватизировать.

Однако в пользу АТОвцев свидетельствует решение Верховного суда, который опроверг связь этих земель с НААН.

Также отсутствие прав на землю у НААН показало научно-правовое заключение, проведенное в рамках расследования этого дела. Исследуя хронологию землевладельцев, начиная с 50-х годов, эксперты пришли к выводу, что эта земля не могла перейти в пользование НААН.

Еще одна судебная экспертиза была заказана детективами НАБУ, однако когда она была уже почти готова - детективы решили от нее отказаться и пытались через суд ее аннулировать. Что может свидетельствовать о том, что и эта экспертиза показала отсутствие состава преступления и невиновность экс-министра и АТОвцев.

Кроме того, адвокаты по делу Сольского пожаловались в Высший антикоррупционный суд на нарушение презумпции невиновности со стороны НАБУ и САП, которые безапелляционно заявляют о совершении преступления их подопечными на этапе досудебного расследования, когда такие преступления еще не доказаны.