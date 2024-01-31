Дефицита электричества нет, обесточивание в Харьковской области нарушало движение поездов - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, в резерве 8 блоков ТЭС. В Харьковской области на фоне отключения линии и обесточивания подстанции по техническим причинам зафиксировано нарушение движения поездов. Об этом сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не зафиксировано. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, в резерве есть восемь блоков тепловой генерации, которые будут подключены к сети в случае необходимости.

"Система сбалансирована. Стабилизационные графики отключений не применяются", - указали в министерстве, призвав при этом из пиковых часов (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00) перенести потребление энергоемких приборов на другое время.

Последствия обстрелов и обесточивания

Из-за боевых действий, как сообщается, обесточена воздушная линия в Донецкой области, в результате обесточились подстанции, без напряжения остались бытовые потребители.

По техническим причинам, как отмечается, выключалась ВЛ 110 кВ в Харьковской области. В результате обесточилась подстанция, которая питает железную дорогу (зафиксировано нарушение движения поездов), также без света остались бытовые потребители. Все пользователи оперативно запитаны.

В Харьковском районе обнаружена кража провода на ВЛ 330 НЭК "Укрэнерго".

По данным Укрэнерго, всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 382 населенных пункта. Есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областей. По технологическим причинам есть обесточивание в Днепропетровской и Черниговской областях.

Импорт/экспорт

На текущие сутки, как указано, прогнозируется импорт электроэнергии - 2970 МВ-ч, экспорта не предвидится. По данным Укрэнерго, импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Польши, Словакии, Румынии и Молдовы.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.