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Дефіциту електрики немає, знеструмлення на Харківщині порушувало рух поїздів - Міненерго

Дефіциту електрики немає, знеструмлення на Харківщині порушувало рух поїздів - Міненерго

Київ • УНН

 • 27065 перегляди

Знеструмлення підстанції через технічні проблеми порушувало рух поїздів, але Міністерство енергетики України заявляє, що загального дефіциту електроенергії немає

В Україні дефіциту електроенергії не спостерігається, у резерві 8 блоків ТЕС. У Харківській області на тлі відключення лінії та знеструмлення підстанції через технічні причини зафіксовано порушення руху потягів. Про це повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії", - повідомили у Міненерго.

Як зазначається, у резерві є вісім блоків теплової генерації, які буде підключено до мережі у разі потреби.

"Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються", - вказали у міністерстві, закликавши при цьому з пікових годин (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00) перенести споживання енергоємних приладів на інший час.  

Наслідки обстрілів та знеструмлення

Через бойові дії, як повідомляється, знеструмлено повітряну лінію на Донеччині, у результаті знеструмилися підстанції, без напруги залишились побутові споживачі.

Через технічні причини, як зазначається, вимикалася ПЛ 110 кВ у Харківській області. У результаті знеструмилася підстанція, яка живить залізницю (зафіксовано порушення руху потягів), також без світла залишилися побутові споживачі. Усіх користувачів оперативно заживлено.

У Харківському районі виявлено крадіжку проводу на ПЛ 330 НЕК "Укренерго".

За даними Укренерго, загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 382 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей. З технологічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Імпорт/експорт

На поточну добу, як вказано, прогнозується імпорт електроенергії – 2970 МВ-год, експорту не передбачається. За даними Укренерго, імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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