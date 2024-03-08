Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов

Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале этого года составил 3,2 млрд долл. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

За 2 месяца 2024 года товарооборот составил 16,8 млрд долл. При этом в Украину импортировали товаров на сумму 10 млрд долл., а экспортировали из Украины - на сумму 6,8 млрд долл. Таким образом, внешняя торговля товарами ушла в минус на 3,2 млрд долл.

Облагаемый импорт составил $8,8 млрд, или 88% общих объемов импортируемых товаров.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай - $2 млрд,

Польша - $1,1 млрд,

Германия - $769 млн.

Из Украины было больше всего экспортировано в:

Польши - на $649 млн,

Испании - на $624 млн,

Китая - на $504 млн.

Такие категории товаров составляли 67% общего объема ввезенных товаров в январе-феврале 2024 года:

машины, оборудование и транспорт - $3,5 млрд,

продукция химической промышленности - $1,8 млрд,

топливно-энергетические - $1,3 млрд.

В топе трех самых экспортируемых товаров из Украины были:

продовольственные товары - $4,5 млрд,

металлы и изделия из них - $726 млн,

минеральные продукты - $587 млн.

Напомним

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.