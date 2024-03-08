ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов

Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 14:47  •  5346 просмотра

Read in English

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2024 года достиг $3,2 млрд, при этом импорт составил $10 млрд, а экспорт - $6,8 млрд.

Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале этого года составил 3,2 млрд долл. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

За 2 месяца 2024 года товарооборот составил 16,8 млрд долл. При этом в Украину импортировали товаров на сумму 10 млрд долл., а экспортировали из Украины - на сумму 6,8 млрд долл. Таким образом, внешняя торговля товарами ушла в минус на 3,2 млрд долл.

Облагаемый импорт составил $8,8 млрд, или 88% общих объемов импортируемых товаров.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

  • Китай - $2 млрд, 
  • Польша - $1,1 млрд,
  • Германия - $769 млн.

Из Украины было больше всего экспортировано в:

  • Польши - на $649 млн, 
  • Испании - на $624 млн, 
  • Китая - на $504 млн.

Такие категории товаров составляли 67% общего объема ввезенных товаров в январе-феврале 2024 года:

  • машины, оборудование и транспорт - $3,5 млрд, 
  • продукция химической промышленности - $1,8 млрд, 
  • топливно-энергетические - $1,3 млрд.

В топе трех самых экспортируемых товаров из Украины были:

  • продовольственные товары - $4,5 млрд, 
  • металлы и изделия из них - $726 млн, 
  • минеральные продукты - $587 млн.

Напомним

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
kitaiКитай
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  57054 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  59769 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  67901 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  100167 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  64246 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  107002 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  109006 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108074 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109184 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130534 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов

Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов

  •  5346 просмотра
Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа

Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа

  •  4833 просмотра
Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году

Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году

  •  5139 просмотра
Морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу может заработать в воскресенье - фон дер Ляйен

Морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу может заработать в воскресенье - фон дер Ляйен

  •  4460 просмотра
Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине

Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине

  •  8827 просмотра
Еврокомиссия проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"

Еврокомиссия проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"

  •  6620 просмотра
Собирал данные об аэродромах ВСУ на Днепропетровщине: к 15 годам за решеткой приговорили агента фсб

Собирал данные об аэродромах ВСУ на Днепропетровщине: к 15 годам за решеткой приговорили агента фсб

  •  7999 просмотра
Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут

Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут

  •  7794 просмотра
Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

  •  7066 просмотра
Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

  •  14255 просмотра

Популярные

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  102281 просмотра
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

  •  35028 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

  •  57554 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

  •  28657 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

  •  65950 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  13497 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  102281 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  100166 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  143560 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  149009 просмотра

Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2024 года достиг $3,2 млрд, при этом импорт составил $10 млрд, а экспорт - $6,8 млрд.

Экономика •   •  5346 просмотра
Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов

Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа

Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, объявил о своей отставке с должности, проработав на ней 3,5 года, большинство из которых пришлись на сложный период российского вторжения в Украину.

политика •   •  4833 просмотра
Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа

Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году

В эпидемическом сезоне 2023-2024 годов со 2 октября по 3 марта гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, переболели 3,4 миллиона человек (9,6% населения Украины), что на 32,3% больше, чем в предыдущем сезоне, а умерли от этих болезней 854 человека.

COVID-19 •   •  5139 просмотра
Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году

Морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу может заработать в воскресенье - фон дер Ляйен

Морской коридор из Кипра в Газу для транспортировки гуманитарной помощи, как ожидается, откроется в воскресенье, 10 марта, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новости Мира •   •  4460 просмотра
Морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу может заработать в воскресенье - фон дер Ляйен

Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине

Президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в военное время является сложной задачей из-за необходимости изменения законодательства, обеспечения избирательных прав для военнослужащих и перемещенных лиц, а также содействие голосованию для 7 миллионов украинцев за рубежом.

Война •   •  8827 просмотра
Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине

Еврокомиссия проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"

В марте Европейская комиссия проинспектирует польские консульства в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) для проверки соблюдения правил выдачи шенгенских виз в связи с "визовым скандалом", связанным с предполагаемой коррупцией и мошенничеством.

Новости Мира •   •  6620 просмотра
Еврокомиссия проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"

Собирал данные об аэродромах ВСУ на Днепропетровщине: к 15 годам за решеткой приговорили агента фсб

Агент фсб, работавший на местную охранную фирму в Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам заключения за государственную измену.

Война •   •  7999 просмотра
Собирал данные об аэродромах ВСУ на Днепропетровщине: к 15 годам за решеткой приговорили агента фсб

Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут

Соучредитель банка "Конкорд" обвинил директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлану Рекрут во лжи о начислении более 7 млрд грн претензий к банкам "Конкорд" и "Айбокс" по результатам налоговой проверки перед их ликвидацией Национальным банком Украины.

Экономика •   •  7794 просмотра
Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут

Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

Правительственное приложение "Дія" начало бета-тестирование документов об образовании, что позволит украинцам получить доступ к аттестатам и дипломам от среднего образования до докторской степени через приложение.

Общество •   •  7066 просмотра
Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

Украинские Силы специальных операций обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", передали его координаты ракетным и артиллерийским подразделениям, после чего он был уничтожен ракетным ударом комплекса HIMARS вместе с экипажем.

Война •   •  14255 просмотра
Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ