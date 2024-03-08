Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов
Киев • УНН
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2024 года достиг $3,2 млрд, при этом импорт составил $10 млрд, а экспорт - $6,8 млрд.
Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале этого года составил 3,2 млрд долл. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 2 месяца 2024 года товарооборот составил 16,8 млрд долл. При этом в Украину импортировали товаров на сумму 10 млрд долл., а экспортировали из Украины - на сумму 6,8 млрд долл. Таким образом, внешняя торговля товарами ушла в минус на 3,2 млрд долл.
Облагаемый импорт составил $8,8 млрд, или 88% общих объемов импортируемых товаров.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $2 млрд,
- Польша - $1,1 млрд,
- Германия - $769 млн.
Из Украины было больше всего экспортировано в:
- Польши - на $649 млн,
- Испании - на $624 млн,
- Китая - на $504 млн.
Такие категории товаров составляли 67% общего объема ввезенных товаров в январе-феврале 2024 года:
- машины, оборудование и транспорт - $3,5 млрд,
- продукция химической промышленности - $1,8 млрд,
- топливно-энергетические - $1,3 млрд.
В топе трех самых экспортируемых товаров из Украины были:
- продовольственные товары - $4,5 млрд,
- металлы и изделия из них - $726 млн,
- минеральные продукты - $587 млн.
Напомним
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов
Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа
Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году
Морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу может заработать в воскресенье - фон дер Ляйен
Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине
Еврокомиссия проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"
Собирал данные об аэродромах ВСУ на Днепропетровщине: к 15 годам за решеткой приговорили агента фсб
Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут
Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн
Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ
Популярные
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Дефицит внешней торговли товарами за два месяца достиг 3,2 млрд долларов
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2024 года достиг $3,2 млрд, при этом импорт составил $10 млрд, а экспорт - $6,8 млрд.
Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа
Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, объявил о своей отставке с должности, проработав на ней 3,5 года, большинство из которых пришлись на сложный период российского вторжения в Украину.
Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году
В эпидемическом сезоне 2023-2024 годов со 2 октября по 3 марта гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, переболели 3,4 миллиона человек (9,6% населения Украины), что на 32,3% больше, чем в предыдущем сезоне, а умерли от этих болезней 854 человека.
Морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу может заработать в воскресенье - фон дер Ляйен
Морской коридор из Кипра в Газу для транспортировки гуманитарной помощи, как ожидается, откроется в воскресенье, 10 марта, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине
Президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в военное время является сложной задачей из-за необходимости изменения законодательства, обеспечения избирательных прав для военнослужащих и перемещенных лиц, а также содействие голосованию для 7 миллионов украинцев за рубежом.
Еврокомиссия проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"
В марте Европейская комиссия проинспектирует польские консульства в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) для проверки соблюдения правил выдачи шенгенских виз в связи с "визовым скандалом", связанным с предполагаемой коррупцией и мошенничеством.
Собирал данные об аэродромах ВСУ на Днепропетровщине: к 15 годам за решеткой приговорили агента фсб
Агент фсб, работавший на местную охранную фирму в Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам заключения за государственную измену.
Соучредитель банка "Конкорд" подловила на лжи руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут
Соучредитель банка "Конкорд" обвинил директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлану Рекрут во лжи о начислении более 7 млрд грн претензий к банкам "Конкорд" и "Айбокс" по результатам налоговой проверки перед их ликвидацией Национальным банком Украины.
Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн
Правительственное приложение "Дія" начало бета-тестирование документов об образовании, что позволит украинцам получить доступ к аттестатам и дипломам от среднего образования до докторской степени через приложение.
Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ
Украинские Силы специальных операций обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", передали его координаты ракетным и артиллерийским подразделениям, после чего он был уничтожен ракетным ударом комплекса HIMARS вместе с экипажем.