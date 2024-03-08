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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за два місяці сягнув 3,2 млрд доларів

Київ • УНН

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2024 року сягнув $3,2 млрд, при цьому імпорт становив $10 млрд, а експорт - $6,8 млрд.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за два місяці сягнув 3,2 млрд доларів

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому цього року становив 3,2 млрд дол. Про це свідчать оприлюднені дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За 2 місяці 2024 року товарообіг становив 16,8 млрд дол. При цьому в Україну імпортували товарів на суму 10 млрд дол., а експортували з України - на суму 6,8 млрд дол. Таким чином, зовнішня торгівля товарами пішла в мінус на 3,2 млрд дол.

Оподаткований імпорт становив $8,8 млрд, або 88% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай - $2 млрд, 
  • Польща - $1,1 млрд,
  • Німеччина - $769 млн.

З України було найбільше експортовано до:

  • Польщі - на $649 млн, 
  • Іспанії - на $624 млн, 
  • Китаю - на $504 млн.

Такі категорії товарів становили 67% загального обсягу ввезених товарів у січні-лютому 2024 року:

  • машини, устаткування та транспорт - $3,5 млрд, 
  • продукція хімічної промисловості - $1,8 млрд, 
  • паливно-енергетичні - $1,3 млрд.

У топі трьох найбільш експортованих товарів з України були:

  • продовольчі товари - $4,5 млрд, 
  • метали та вироби з них - $726 млн, 
  • мінеральні продукти - $587 млн.

Нагадаємо

Споживча інфляція в Україні сповільнилась до 4,3% у лютому з 4,7% у січні, при цьому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,6% у річному вимірі, тоді як ціни на комунальні послуги залишились незмінними, а ціни на транспорт дещо знизились.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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