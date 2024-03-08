Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за два місяці сягнув 3,2 млрд доларів
Київ • УНН
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2024 року сягнув $3,2 млрд, при цьому імпорт становив $10 млрд, а експорт - $6,8 млрд.
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому цього року становив 3,2 млрд дол. Про це свідчать оприлюднені дані Держмитслужби, передає УНН.
Деталі
За 2 місяці 2024 року товарообіг становив 16,8 млрд дол. При цьому в Україну імпортували товарів на суму 10 млрд дол., а експортували з України - на суму 6,8 млрд дол. Таким чином, зовнішня торгівля товарами пішла в мінус на 3,2 млрд дол.
Оподаткований імпорт становив $8,8 млрд, або 88% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай - $2 млрд,
- Польща - $1,1 млрд,
- Німеччина - $769 млн.
З України було найбільше експортовано до:
- Польщі - на $649 млн,
- Іспанії - на $624 млн,
- Китаю - на $504 млн.
Такі категорії товарів становили 67% загального обсягу ввезених товарів у січні-лютому 2024 року:
- машини, устаткування та транспорт - $3,5 млрд,
- продукція хімічної промисловості - $1,8 млрд,
- паливно-енергетичні - $1,3 млрд.
У топі трьох найбільш експортованих товарів з України були:
- продовольчі товари - $4,5 млрд,
- метали та вироби з них - $726 млн,
- мінеральні продукти - $587 млн.
Нагадаємо
Споживча інфляція в Україні сповільнилась до 4,3% у лютому з 4,7% у січні, при цьому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,6% у річному вимірі, тоді як ціни на комунальні послуги залишились незмінними, а ціни на транспорт дещо знизились.