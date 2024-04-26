Дефицит электричества сохраняется, Украина берет аварийную помощь из Европы - Укрэнерго

В Украине сегодня потребление электроэнергии снова растет. В энергосистеме сохраняется дефицит. Украина получает аварийную помощь от Европы. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", призвав украинцев потреблять электроэнергию экономно, пишет УНН.

Потребление и генерация

"В энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", - сообщили в компании.

Сегодня в 09:30, как указано, потребление на 3,8% выше, чем вчера в это же время. Указано, что вчера, 25 апреля, суточный максимум потребления был на 5,3% ниже, чем 24 апреля.

Аварийная помощь

"Сегодня, 26 апреля, диспетчерский центр "Укрэнерго" продолжает привлекать аварийную помощь из энергосистем европейских стран", - говорится в сообщении.

Всех потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Ограничения

"В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 202 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - отметили в НЭК.

Импорт и экспорт

Импорт: в течение почти всех суток, за исключением ночных часов, из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 401 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 547 МВт.

Экспорт: не запланировано

Обесточивания

Вчера на одной из подстанций "Укрэнерго" в западном регионе, как указано, действием защиты выключалась часть оборудования. Обесточивались бытовые и юридические потребители. Через 15 минут оборудование было возвращено в работу, всем потребителям восстановлено энергоснабжение.

Ночью действием защиты была отключена магистральная воздушная линия в западном регионе. Обесточивания потребителей не было. Место повреждения обнаружено, продолжаются ремонтные работы. Также ночью были краткосрочные перерывы в работе двух магистральных линий в восточном регионе. Работа оборудования была восстановлена действием автоматики.

На утро обесточены 388 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. По техническим причинам: есть обесточивание в Днепропетровской области.