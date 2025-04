Д.Трамп возмущен действиями судей, отменяющих его указ о запрете на въезд для мусульман из семи стран

"Куда катится наша страна, если судья может приостановить указ о запрете миграции, введенный министерством внутренней безопасности, и любой из плохими намерениями может прибыть в США?" - написал Д.Трамп.

Позже он добавил: "Судьи открывают нашу страну для потенциальных террористов и других, которые не имеют наших интересов в сердце. Плохие люди очень счастливы! "

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.

Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны.

Минюст США обжалует решение суда по остановке иммиграционного указа.

Д.Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into US?

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2017