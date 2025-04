Д.Трамп обурений діями суддів, що скасовують його указ про заборону на в'їзд для мусульман з семи країн

“Куди котиться наша країна, якщо суддя може призупинити указ про заборону міграції, введений міністерством внутрішньої безпеки, і будь-хто з поганими намірами може прибути в США?” — Написав Д.Трамп.

Пізніше він додав: “Судді відкривають нашу країну для потенційних терористів та інших, які не мають наших інтересів в серці. Погані люди дуже щасливі!”

Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в’їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.

Державний департамент США 4 лютого заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в’їжджати на територію країни.

Мін’юст США буде оскаржувати рішення суду щодо зупинки імміграційного указу.

Д.Трамп назвав рішення судді про призупинку міграційного указу “смішним”.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 лютого 2017 р.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 лютого 2017 р.