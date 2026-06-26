Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 589, раненых почти 3000

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 589, 2980 человек получили ранения, сообщила в пятницу исполняющая обязанности президента Делси Родригес, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Обновление появилось на фоне того, как спасатели работают над поиском новых людей, оказавшихся под завалами в течение критического "золотого окна", которое длится до 72 часов после землетрясения. Ожидается, что число погибших значительно возрастет, на фоне того, как, как ожидается, поисковые группы найдут больше жертв.

"Мы не спали ни минуты, пытаясь спасти жизни, — сказала Родригес государственному вещателю Венесуэлы VTV, а также высоко оценила прибытие международной помощи и аварийно-спасательных бригад. — Мы спасли десятки жизней".

VTV также сообщило, что поисково-спасательные группы сосредотачивают усилия на штате Ла-Гуайра, который, по-видимому, является наиболее пострадавшим регионом. Правительство заявило, что также создало в министерстве иностранных дел в Каракасе центр хранения еды, воды и лекарств для нуждающихся.

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