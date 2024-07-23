Численность налоговиков нужно сократить на 80%, это бы сэкономило миллиарды для армии - соучредитель СУП

Численность налоговиков в Украине необходимо сократить на 80%, а уплату налогов сделать автоматической через банки. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредитель Союза украинских предпринимателей, глава правления антикоррупционной общественной организации "СПРОТИВ" Мария Барабаш.

Детали

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что правительство приняло решение о сокращении численности налоговиков на 15% (3,3 тыс. человек). По его словам, это удалось сделать благодаря диджитализации и введению риск-ориентированного подхода налогового контроля в управление налоговыми органами. Гетманцев отметил, что за счет полученной экономии размер должностных окладов налоговиков увеличится.

В то же время, по мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, сокращение вакантных должностей в ГНС не улучшит работу налоговой. По его мнению, в той части, где работа ведется автоматизировано, налоговая работает нормально, а там, где есть человеческих фактор, процесс тормозится и есть злоупотребления.

"У нас значительно уменьшилось население в стране, нужно сократить 80% налоговиков. Большинство налоговиков можно заменить компьютерами, а уплату налогов можно переложить на банки с автоматической уплатой всех налогов и сборов...", - отметила Барабаш.

По ее мнению, такой подход мог бы сэкономить миллиарды гривен для армии и недели работы для бухгалтеров предпринимателей.

Добавим

В последнее время появляется все больше сообщений о разоблачении фактов коррупции среди сотрудников налоговой службы, в том числе тех, кто занимает руководящие должности. Последним таким примером стало задержание на взятке и.о. заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Дмитрия Нефедова - ставленника и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в комментарии УНН рассказал, что Сокур согласовывает кадровые назначения в ведомстве с главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым. Эксперты отмечают, что Гетманцев делает все возможное, чтобы налоговики считали себя "хозяевами жизни", которые могут создать проблемы любому бизнесу.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. По мнению следствия, такие его действия повлекли тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователи Государственного бюро расследований расследуют дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур.