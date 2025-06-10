Чипы Huawei отстают от американских, но компания находит обходные пути - гендиректор

Рен Чжэнфэй заявил, что Huawei отстает от США в технологиях искусственного интеллекта, а их чипы уступают американским аналогам. Компания инвестирует значительные средства в исследования.

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что технические достижения компании в сфере искусственного интеллекта преувеличиваются Соединенными Штатами, а их основной чип уступает американским аналогам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. Детали США преувеличили достижения Huawei. Huawei не такая уж и мощная. Нам придется серьезно поработать, чтобы соответствовать их оценке – сказал Чжэнфэй китайскому государственному изданию People's Daily. Он признал технологическое отставание: Наш единичный чип все еще отстает от США на поколение – отметил Чжэнфэй. Huawei ежегодно инвестирует около 180 млрд юаней в исследования, более трети которых идет на фундаментальную науку. Без теории не будет прорывов, и мы не догоним США – считает Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Напомним Huawei уже реализовала кластерную систему CloudMatrix 384 на базе 384 чипов Ascend 910C, которую эксперты сравнивают с американской GB200 NVL72 от Nvidia. Дополнительно С 2019 года Huawei находится под ограничениями правительства США, которые усложнили компании доступ к ключевым технологиям и поставщикам. На фоне продолжающихся санкций со стороны США, которые запрещают экспорт передовых микросхем в Китай, Huawei сосредоточилась на создании альтернативных технологий для обходных решений.