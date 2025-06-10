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Чипы Huawei отстают от американских, но компания находит обходные пути - гендиректор

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Рен Чжэнфэй заявил, что Huawei отстает от США в технологиях искусственного интеллекта, а их чипы уступают американским аналогам. Компания инвестирует значительные средства в исследования.

Чипы Huawei отстают от американских, но компания находит обходные пути - гендиректор

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что технические достижения компании в сфере искусственного интеллекта преувеличиваются Соединенными Штатами, а их основной чип уступает американским аналогам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

США преувеличили достижения Huawei. Huawei не такая уж и мощная. Нам придется серьезно поработать, чтобы соответствовать их оценке

– сказал Чжэнфэй китайскому государственному изданию People's Daily.

Он признал технологическое отставание:

Наш единичный чип все еще отстает от США на поколение

 – отметил Чжэнфэй.

Huawei ежегодно инвестирует около 180 млрд юаней в исследования, более трети которых идет на фундаментальную науку.

Без теории не будет прорывов, и мы не догоним США

 – считает Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Напомним

Huawei уже реализовала кластерную систему CloudMatrix 384 на базе 384 чипов Ascend 910C, которую эксперты сравнивают с американской GB200 NVL72 от Nvidia.

Дополнительно

С 2019 года Huawei находится под ограничениями правительства США, которые усложнили компании доступ к ключевым технологиям и поставщикам.

На фоне продолжающихся санкций со стороны США, которые запрещают экспорт передовых микросхем в Китай, Huawei сосредоточилась на создании альтернативных технологий для обходных решений.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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Reuters
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