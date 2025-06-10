Чіпи Huawei відстають від американських, але компанія знаходить обхідні шляхи - гендиректор

Рен Чженфей заявив, що Huawei відстає від США в технологіях штучного інтелекту, а їхні чіпи поступаються американським аналогам. Компанія інвестує значні кошти в дослідження.

Генеральний директор Huawei Рен Чженфей заявив, що технічні досягнення компанії у сфері штучного інтелекту перебільшуються Сполученими Штатами, а їхній основний чіп поступається американським аналогам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters. Деталі США перебільшили досягнення Huawei. Huawei не така вже й потужна. Нам доведеться серйозно попрацювати, щоб відповідати їхній оцінці – сказав Чженфей китайському державному виданню People's Daily. Він визнав технологічне відставання: Наш одиничний чіп все ще відстає від США на покоління – зазначив Чженфей. Huawei щорічно інвестує близько 180 млрд юанів у дослідження, понад третину яких йде на фундаментальну науку. Без теорії не буде проривів, і ми не наздоженемо США – вважає Генеральний директор Huawei Рен Чженфей. Нагадаємо Huawei вже реалізувала кластерну систему CloudMatrix 384 на базі 384 чіпів Ascend 910C, яку експерти порівнюють із американською GB200 NVL72 від Nvidia. Додатково З 2019 року Huawei перебуває під обмеженнями уряду США, які ускладнили компанії доступ до ключових технологій та постачальників. На тлі триваючих санкцій з боку США, які забороняють експорт передових мікросхем до Китаю, Huawei зосередилася на створенні альтернативних технологій для обхідних рішень.