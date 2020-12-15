Бюджетной ночи не будет: нардеп сообщил, когда примут Бюджет-2021

"Не будет бюджетной ночи. Я был на всех совещаниях, связанных с бюджетом. Голосовался (сегодня - ред.) Бюджетный кодекс, документ, которым говорится, как распределяются деньги. И там были проголосованы конституционным большинством очень важные правки. Первая правка - чтобы оставить акциз у общин, чтобы у местных органов власти было на 7,5 млрд больше денег, которыми они будут дальше строить дороги, больницы, детсады", - сказал Железняк.

По его словам, вторая важная правка - о том, что деньги, которые должны были пойти на закупку лекарств, и не были использованы, будут использованы в следующем году.

"Именно это стало той проблемой, что бюджет называется разбалансирован - то есть надо сделать определенные корректировки. И сейчас, до 16:00 будет длиться подготовка документов, и я думаю где-то до 18:00 будет принят бюджет", - заявил нардеп.

Также, по его словам, фракция "Голос" этот проект бюджета 2021 поддерживать не будет".

Стоит отметить также, что сегодня народные депутаты приняли в целом законопроекты № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В то же время, нардепы во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акцизе горючего - № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.

Отметим, что по словам нардепов, Рада таким образом проголосовала две взаимоисключающие правки. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера, а вторая - на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это с доходов госбюджета.

После этого Разумков поручил Комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы "сбалансировать" проект бюджета на 2021 год.

Позже Верховная Рада объявила перерыв до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

В то же время, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, проект бюджета сегодня, вероятно, не будет принят Верховной Радой и, возможно, парламентариев ожидает "бюджетная ночь" и "баталии" в рассмотрении наиболее обсуждаемых статей госбюджета.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 года поступил в Раду.