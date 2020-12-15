Бюджетної ночі не буде: нардеп повідомив, коли ухвалять Бюджет-2021

“Не буде бюджетної ночі. Я був на всіх нарадах, пов’язаних з бюджетом. Голосувався (сьогодні – ред.) Бюджетний кодекс, документ, яким говориться, як розподіляються гроші. І там були проголосовані конституційною більшістю дуже важливі правки. Перша правка – щоб залишити акциз у громад, щоб у місцевих органів влади було на 7,5 млрд більше грошей, якими вони будуть далі будувати дороги, лікарні, дитсадки”, – сказав Железняк.

З його слів, друга важлива правка – про те, що гроші, які повинні були піти на закупівлю ліків, і не були використані, будуть використані у наступному році.

“Саме це стало тою проблемою, що бюджет називається розбалансований – тобто треба зробити певні коригування. І зараз, до 16:00 буде тривати підготовка документів, і я думаю десь до 18:00 буде ухвалений бюджет”, - заявив нардеп.

Також, з його слів, фракція “Голос” цей проєкт бюджету 2021 року підтримувати не буде".

Варто зазначити також, що сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроекти № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

У той же час, нардепи під час голосування підтримали ряд поправок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 і 147. Також нардепи провалили голосування за ряд підтриманих комітетом поправок № 445-448.

Відзначимо, що за словами нардепів, Рада таким чином проголосувала дві взаємовиключні правки. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга — на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.

Після цього Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб “збалансувати” проект Бюджету на 2021 рік.

Пізніше Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (№4100-д).

Водночас, зі слів народної депутатки від фракції “Слуга народу” Ірини Верещук, проект бюджету сьогодні, імовірно, не буде прийнятий Верховною Радою й, можливо, на парламентарів очікує “бюджетна ніч” та “баталії” в розгляді найбільш обговорюваних статей Держбюджету.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.