Броварской горсовет призвал общины иностранных городов-побратимов поддержать План победы Зеленского

Депутаты Броварского городского совета одобрили обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, общинам городов-побратимов по поддержке Плана победы, представленного главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

"Мы призываем присоединиться к его (Плана Победы - ред.) продвижению общины-партнеры в США, Франции, Польше, Германии, Хорватии, Италии, Эстонии. Весь прогрессивный мир, все европейское сообщество должно поддержать нас в стремлении жить, работать и развиваться в мирном, справедливом и цивилизованном мире", - отметил Игорь Сапожко.

Он добавил, что План Победы - стратегический документ, разработанный командой Президента Украины вместе со странами-союзниками. "Его реализация сверхважна не только для дальнейшей судьбы Украины, но и для безопасности стабильности Европы и мира", - подчеркнул Игорь Сапожко.

Напомним

Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. По словам Главы государства, План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Пункт первый - геополитический.

Пункты второй и третий - военные.

Пункт четвертый - экономический.

Пункт пятый Плана победы - безопасностный.

Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре - это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт - на время после войны, чтобы гарантировать безопасность.