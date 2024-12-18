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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка предотвратила покушение на Папу Франциска в Ираке

Британская разведка предотвратила покушение на Папу Франциска в Ираке

Киев  •  УНН

 • 2077 просмотра

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Во время визита Папы Франциска в Ирак в 2021 году британская разведка предотвратила теракт. Смертники, включая женщину со взрывчаткой, планировали атаку в Мосуле.

Нападение на Папу Франциска было сорвано во время его поездки в Ирак в 2021 году, и это событие Папа теперь описывает в своей будущей автобиографии под названием «Надежда».

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Папа Римский Франциск рассказал в своей автобиографии, что британская разведка предотвратила попытку его убийства, которое готовили исламисты во время визита понтифика в Ирак в 2021 году.

Вот что рассказывает Франциск:

Вскоре после приземления в Багдаде в марте 2021-го поступило сообщение, что на одно из мероприятий с участием понтифика в городе Мосул готовилось нападение подрывников-смертников.

Но этот план раскрыли агенты британской разведки, которые предоставили все сведения иракской полиции. Та проинформировала помощников главы Католической Церкви.

Покушение на Папу планировали камикадзе, в том числе молодая женщина, которая приехала в Мосул, напичканная взрывчаткой.

Молодая женщина, смертница, на которой была взрывчатка, направлялась в Мосул, чтобы взорвать себя во время папского визита. Туда на большой скорости направлялся также фургон - с той же задачей 

- вспоминает Франциск.

Справка

Трехдневный визит Папы Римского в Ирак состоялся во время пандемии коронавируса и был первой в истории поездкой в эту страну предстоятеля Римско-католической церкви. Он сопровождался масштабной операцией по обеспечению безопасности.

В предыдущие годы в Ираке обострилось противостояние между различными общинами, в том числе вооруженная борьба шиитов с суннитами и преследование религиозных меньшинств.

Напомним,

Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян «братьями» и призвал к взаимопониманию 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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papa-frantsiskПапа Франциск
bagdadБагдад
irakИрак