Британская разведка предотвратила покушение на Папу Франциска в Ираке
Киев • УНН
Во время визита Папы Франциска в Ирак в 2021 году британская разведка предотвратила теракт. Смертники, включая женщину со взрывчаткой, планировали атаку в Мосуле.
Нападение на Папу Франциска было сорвано во время его поездки в Ирак в 2021 году, и это событие Папа теперь описывает в своей будущей автобиографии под названием «Надежда».
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Папа Римский Франциск рассказал в своей автобиографии, что британская разведка предотвратила попытку его убийства, которое готовили исламисты во время визита понтифика в Ирак в 2021 году.
Вот что рассказывает Франциск:
Вскоре после приземления в Багдаде в марте 2021-го поступило сообщение, что на одно из мероприятий с участием понтифика в городе Мосул готовилось нападение подрывников-смертников.
Но этот план раскрыли агенты британской разведки, которые предоставили все сведения иракской полиции. Та проинформировала помощников главы Католической Церкви.
Покушение на Папу планировали камикадзе, в том числе молодая женщина, которая приехала в Мосул, напичканная взрывчаткой.
Молодая женщина, смертница, на которой была взрывчатка, направлялась в Мосул, чтобы взорвать себя во время папского визита. Туда на большой скорости направлялся также фургон - с той же задачей
Справка
Трехдневный визит Папы Римского в Ирак состоялся во время пандемии коронавируса и был первой в истории поездкой в эту страну предстоятеля Римско-католической церкви. Он сопровождался масштабной операцией по обеспечению безопасности.
В предыдущие годы в Ираке обострилось противостояние между различными общинами, в том числе вооруженная борьба шиитов с суннитами и преследование религиозных меньшинств.
Напомним,
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