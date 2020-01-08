Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран. Об этом сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook и обнародовал два фото.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после катастрофы украинского пассажирского самолета неподалеку от Тегерана, сегодня вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.
Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.
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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.