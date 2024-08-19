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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 50 гуманитарных работников погибли или ранены в Украине с начала полномасштабной войны - МИД

Более 50 гуманитарных работников погибли или ранены в Украине с начала полномасштабной войны - МИД

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 09:52  •  9689 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.

С начала полномасштабного вторжения  в Украину из-за атак россии более 50 гуманитарных работников погибли или были ранены. За это время армия рф  нанесла более 60 авиаударов по гуманитарным складам.  Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, передает УНН

С февраля 2022 года в результате атак россии в Украине произошло более 150 инцидентов, которые непосредственно повлияли на гуманитарную помощь, и более 50 гуманитарных работников были убиты или ранены. В этот же период было нанесено более 60 авиаударов по гуманитарным складам

- говорится в заявлении МИД.

 В декабре 2023 года в Херсоне и области было полностью разрушено пять складов неправительственных гуманитарных организаций, оказывающих крайне необходимую помощь незащищенным слоям населения. 

Конвои Организации Объединенных Наций, перевозящие гуманитарную помощь, также становятся объектами нападений и обстрелов, указали в МИД.  В этом году в результате атак со стороны рф подверглись уже двенадцать пунктов выдачи гуманитарной помощи.

С начала полномасштабного российского вторжения при исполнении служебных обязанностей погибли 93 сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, еще почти 400 спасателей получили ранения. 

Отмечается, что несмотря на бремя российской агрессии, Украина сама помогает другим.  В рамках инициированной Президентом программы Grain from Ukraine Украина совместно с международными партнерами уже направила более 220 тыс. тонн пшеницы, муки, колотого гороха и подсолнечного масла в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан и Палестину. 

В МИД подчеркнули, что благодаря предоставленному Украиной продовольствию удалось гарантировать продовольственную безопасность миллионов людей.

Напомним 

Сегодня, 19 августа, мир отмечает Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто помогает и спасает других, рискуя собственной жизнью - гуманитарным работникам, волонтерам, спасателям.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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