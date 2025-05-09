Более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год: РФ производит боеприпасы с чрезвычайной скоростью – британские аналитики

Выводы западных разведок об обновлении и производстве военной техники в рф расходятся, однако есть общий вывод об угрожающих темпах производства определенных боеприпасов. Передает УНН со ссылкой на Economist.

Детали

На фоне продолжения войны в Украине, россия может "строить" планы по переносу боевых действий на другие территории. Об этом сейчас нет конкретных разведывательных данных, но британские аналитики несколько ключевых моментов, свидетельствующих об угрозе военной машины рф.

россия имеет планы по расширению своих вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.

Также в рф пытаются создать новые силы и, по данным разведчиков Соединенного Королевства Британии, - производят боеприпасы с чрезвычайной скоростью.

Что касается последнего аспекта. За годы агрессивной войны в Украине, российская армия потеряла много сил, техники и личного состава, и возможно в определенное время будет не способна на сложные маневры. С другой стороны даже если будет подписано соглашение о прекращении огня в Украине, большое количество вс рф будет трудно отвести - это может позволить Украине вернуть территорию, указывает аналитик Конрад Музыка.

россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка

Придется создавать новые силы, и это фактор уже активно "принят в работу" на территории российской федерации. Сейчас россия производит боеприпасы с чрезвычайной скоростью:

Более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год, а также 500 крылатых ракет Х-101 - согласно украинским оценкам и недавнему отчету Королевского института объединенных служб (RUSI), аналитического центра в Лондоне.

В то же время в других сферах текущие темпы производства являются "нежизнеспособными".

Лишь 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других боевых бронированных машин, производимых ежегодно, являются новыми. Остальные - отремонтированы из старых советских запасов. отмечает RUSI.

В рф наращивают производство мощной взрывчатки на фоне продолжения агрессии против Украины - Reuters

Эти запасы могут исчерпаться до 2026 года, если нынешние темпы потерь сохранятся, отмечает Дара Массикот из Фонда Карнеги.

Производство российской бронетехники, возможно, достигло пика в этом году, добавляют аналитики.

Относительно расширения личного состава вс рф.

(россия) стремится расширить свои вооруженные силы до 1,5 миллиона военнослужащих, по сравнению с примерно 1,3 миллиона в сентябре. В 2023 году она объявила о создании нового формирования, 44-го армейского корпуса, в Карелии, вдоль финляндской границы. - пишет издание.

Отмечается, что первые подразделения 44-го армейского корпуса были потеряны в Украине в прошлом году. Но россия также расширяет несколько бригад в большие дивизии. Впрочем, отмечают исследователи, на все это понадобятся годы.

Си Цзиньпин призвал к мирному соглашению по Украине, путин заявил о "готовности": детали

Таким образом есть вопрос человеческих ресурсов и военной техники.

Если в краткосрочной перспективе россия наверняка набирает около 30 000 человек в месяц, то в долгосрочной перспективе она сталкивается с проблемами.

А вот восстановление материальных средств, как считает Майкл Кофман, также из Фонда Карнеги, будет гораздо более быстрым и легким, чем фактическая способность использовать эти силы.

Справочно

Западные чиновники считают, что с конца 2024 года российские военные госпитали работают на максимальную мощность.

Генерал Крис Каволи, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, заявил в апреле, что россия понесла примерно 790 000 потерь.

Многие из тех, кто погиб или был ранен, – это младшие офицеры, необходимые для руководства подразделениями в расширенных силах - говорится в заявлении Каволи.

Публичные объявления о похоронах свидетельствуют о том, что между 2022 и 2024 годами Россия потеряла примерно столько же лейтенантов, сколько обычно требуется для укомплектования десяти дивизий или бригад.

Дополнение

Между тем, если считать, что европейское перевооружение наберет темпы, как говорится в призывах планах западных лидеров, можно предположить, что россия, вероятно, будет оставаться сдержанной от последующих военных действий.

Но ее аппетит к риску все же может возрасти, не в последнюю очередь, если она будет считать, что господин Трамп может не обращать внимания на меньшие нарушения. - резюмирует Economist.

Напомним

Война стала идеологией в россии, москва может удвоить операции влияния, вызвать раскол НАТО и осуществить новые провокации. Поддержки Украины недостаточно для того, чтобы сделать весь континент безопасным, - Европа должна делать больше.