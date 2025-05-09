Более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год: РФ производит боеприпасы с чрезвычайной скоростью – британские аналитики
Киев • УНН
Россия наращивает производство ракет, расширяет армию до 1,5 млн и создает новые военные формирования. Аналитики предупреждают о возможном переносе боевых действий за пределы Украины.
Выводы западных разведок об обновлении и производстве военной техники в рф расходятся, однако есть общий вывод об угрожающих темпах производства определенных боеприпасов. Передает УНН со ссылкой на Economist.
Детали
На фоне продолжения войны в Украине, россия может "строить" планы по переносу боевых действий на другие территории. Об этом сейчас нет конкретных разведывательных данных, но британские аналитики несколько ключевых моментов, свидетельствующих об угрозе военной машины рф.
- россия имеет планы по расширению своих вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
- Также в рф пытаются создать новые силы и, по данным разведчиков Соединенного Королевства Британии, - производят боеприпасы с чрезвычайной скоростью.
Что касается последнего аспекта. За годы агрессивной войны в Украине, российская армия потеряла много сил, техники и личного состава, и возможно в определенное время будет не способна на сложные маневры. С другой стороны даже если будет подписано соглашение о прекращении огня в Украине, большое количество вс рф будет трудно отвести - это может позволить Украине вернуть территорию, указывает аналитик Конрад Музыка.
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Придется создавать новые силы, и это фактор уже активно "принят в работу" на территории российской федерации. Сейчас россия производит боеприпасы с чрезвычайной скоростью:
Более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год, а также 500 крылатых ракет Х-101
В то же время в других сферах текущие темпы производства являются "нежизнеспособными".
Лишь 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других боевых бронированных машин, производимых ежегодно, являются новыми. Остальные - отремонтированы из старых советских запасов.
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Эти запасы могут исчерпаться до 2026 года, если нынешние темпы потерь сохранятся, отмечает Дара Массикот из Фонда Карнеги.
Производство российской бронетехники, возможно, достигло пика в этом году, добавляют аналитики.
Относительно расширения личного состава вс рф.
(россия) стремится расширить свои вооруженные силы до 1,5 миллиона военнослужащих, по сравнению с примерно 1,3 миллиона в сентябре. В 2023 году она объявила о создании нового формирования, 44-го армейского корпуса, в Карелии, вдоль финляндской границы.
Отмечается, что первые подразделения 44-го армейского корпуса были потеряны в Украине в прошлом году. Но россия также расширяет несколько бригад в большие дивизии. Впрочем, отмечают исследователи, на все это понадобятся годы.
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Таким образом есть вопрос человеческих ресурсов и военной техники.
Если в краткосрочной перспективе россия наверняка набирает около 30 000 человек в месяц, то в долгосрочной перспективе она сталкивается с проблемами.
А вот восстановление материальных средств, как считает Майкл Кофман, также из Фонда Карнеги, будет гораздо более быстрым и легким, чем фактическая способность использовать эти силы.
Справочно
Западные чиновники считают, что с конца 2024 года российские военные госпитали работают на максимальную мощность.
Генерал Крис Каволи, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, заявил в апреле, что россия понесла примерно 790 000 потерь.
Многие из тех, кто погиб или был ранен, – это младшие офицеры, необходимые для руководства подразделениями в расширенных силах
Публичные объявления о похоронах свидетельствуют о том, что между 2022 и 2024 годами Россия потеряла примерно столько же лейтенантов, сколько обычно требуется для укомплектования десяти дивизий или бригад.
Дополнение
Между тем, если считать, что европейское перевооружение наберет темпы, как говорится в призывах планах западных лидеров, можно предположить, что россия, вероятно, будет оставаться сдержанной от последующих военных действий.
Но ее аппетит к риску все же может возрасти, не в последнюю очередь, если она будет считать, что господин Трамп может не обращать внимания на меньшие нарушения.
Напомним
Война стала идеологией в россии, москва может удвоить операции влияния, вызвать раскол НАТО и осуществить новые провокации. Поддержки Украины недостаточно для того, чтобы сделать весь континент безопасным, - Европа должна делать больше.