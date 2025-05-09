Понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік: рф виробляє боєприпаси з надзвичайною швидкістю - британські аналітики

Висновки західних розвідслужб щодо оновлення та виробництво військової техніки у рф різняться, проте є загальний висновок про загрозливі темпи виробництва певних боєприпасів. Передає УНН із посиланням на Еconomist.

Деталі

На тлі продовження війни в Україні, росія може "будувати" плани щодо перенесення бойових дій на інші території. Про це зараз немає конкретних розвідувальних даних, але британські аналітики декілька ключових моментів, які свідчать про загрозу військової машини рф.

росія має плани по розширенню своїх збройних сил до 1,5 млн військовослужбовців.

також у рф намагаються створити нові сили та, за даними розвідників Сполученого Королівства Британії, - виробляють боєприпаси з надзвичайною швидкістю.

Що до останнього аспекту. За роки агресивної війни в Україні, російська армія втратила багато сил, техніки та особового складу, і можливо у певний час буде не здатна на складні маневри. З іншої сторони навіть якщо буде підписано угоду про припинення вогню в Україні, велику кількість зс рф буде важко відвести - це може дозволити Україні повернути територію, вказує аналітик Конрад Музика.

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Доведеться створювати нові сили, і це фактор вже активно "прийнятий в роботу" на території російської федерації. Наразі росія виробляє боєприпаси з надзвичайною швидкістю:

Понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101 - згідно з українськими оцінками і нещодавнім звітом Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), аналітичного центру в Лондоні.

Водночас у інших сферах поточні темпи виробництва є "нежиттєздатними".

Лише 10-15% з 1500-2000 танків і 3000 інших бойових броньованих машин, що виробляються щорічно, є новими. Решта - відремонтовані зі старих радянських запасів. зазначає RUSI.

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Ці запаси можуть вичерпатися до 2026 року, якщо нинішні темпи втрат збережуться, зазначає Дара Массікот з Фонду Карнегі.

Виробництво російської бронетехніки, можливо, досягло піку цього року, додають аналітики.

Щодо розширення особового складу зс рф.

(росія) прагне розширити свої збройні сили до 1,5 мільйона військовослужбовців, порівняно з приблизно 1,3 мільйона у вересні. У 2023 році вона оголосила про створення нового формування, 44-го армійського корпусу, в Карелії, вздовж фінського кордону. - пише видання.

Зазначається, що перші підрозділи 44-го армійського корпусу були втрачені в Україні минулого року. Але росія також розширює кілька бригад у більші дивізії. Втім, зазначають дослідники, на все це знадобляться роки.

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Таким чином є питання людських ресурсів і військової техніки.

Якщо у короткостроковій перспективі росія напевно набирає близько 30 000 чоловіків на місяць, у довгостроковій перспективі вона стикається з проблемами.

А ось відновлення матеріальних засобів, як вважає Майкл Кофман, також з Фонду Карнегі, буде набагато швидшим і легшим, ніж фактична здатність використовувати ці сили.

Довідково

Західні чиновники вважають, що з кінця 2024 року російські військові шпиталі працюють на максимальну потужність.

Генерал Кріс Каволі, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, заявив у квітні, що росія зазнала приблизно 790 000 втрат. .

Багато з тих, хто загинув або був поранений, – це молодші офіцери, необхідні для керівництва підрозділами в розширених силах - ідетья у заяві Каволі.

Публічні оголошення про похорон свідчать про те, що між 2022 і 2024 роками Росія втратила приблизно стільки ж лейтенантів, скільки зазвичай потрібно для укомплектування десяти дивізій або бригад.

Доповнення

Тим часом, якщо вважати, що європейське переозброєння набере темпи, як ідеться у закликах планах західних лідерів, можна припустити, що росія, ймовірно, залишатиметься стриманою від наступних військових дій.

Але її апетит до ризику все ж може зрости, не в останню чергу, якщо вона вважатиме, що пан Трамп може не звертати уваги на менші порушення. - резюмує Еconomist.

Нагадаємо

Війна стала ідеологією в росії, москва може подвоїти операції впливу, спричинити розкол НАТО і здійснити нові провокації. Підтримки України недостатньо для того, щоб зробити весь континент безпечним, - Європа повинна робити більше.