Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин предлагает представителям пяти других стран Юго-Восточной Азии ввести единую туристическую визу, подобную Шенгенской визе. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Единая виза должна действовать в Таиланде, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме.

По данным Bloomberg, в последние месяцы премьер Тхависин обсуждал эту идею со своими коллегами из этих пяти стран.

Предполагается, что такая виза должна увеличить приток туристов в эти страны, а также доход на одного туриста.

В прошлом году эти шесть стран посетило около 70 млн туристов, более половины из них пришлось на Таиланд и Малайзию. Только этим двум странам туризм принес $48 млрд в 2023 году.

За последний год Таиланд отменил визы с Китаем и ввел временную отмену виз с рядом других стран, среди которых Казахстан и Индия.

В 2023 году в Таиланд приезжало больше всего туристов из Малайзии - 4,6 млн, и Китая - 3,5 млрд.

При этом, по мнению многих экспертов, инициатива о введении единой визы с большой вероятностью закончится ничем, учитывая предыдущий опыт подобного взаимодействия этих стран. По мнению управляющего директора консалтинговой компании C9 Hotelworks Билла Барнетта, более реалистичным вариантом может быть заключение двусторонних соглашений между странами.

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