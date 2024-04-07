Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  59524 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  175691 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  176526 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  174589 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151135 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109132 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127344 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118827 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120523 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112632 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  217757 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  307652 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  378296 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  378412 просмотра

Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

Таиланд предлагает ввести единую туристическую визу, действительную в шести странах Юго-Восточной Азии - Таиланде, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме - для увеличения доходов от туризма.

Новости Мира •   •  790 просмотра
Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина

61-летний мужчина был ранен, когда российская армия вечером атаковала Качкаровку в Херсонской области с помощью беспилотника.

Общество •   •  4120 просмотра
Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина

В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню

Мужчина разбил стекло на фуникулере в Киеве и смертельно порезал мальчику горло, что привело к остановке фуникулера и вызову экстренных служб.

Киев •   •  6521 просмотра
В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню

Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-2024

Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, сыграв вничью со Словакией со счетом 25:25.

спорт •   •  8036 просмотра
Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-2024

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили вражескую ракету

Силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области вечером в воскресенье, 7 апреля.

Война •   •  10517 просмотра
Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили вражескую ракету

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 7 апреля произошли мощные взрывы в результате ракетного удара, но глава военной администрации сообщил, что ситуация в городе нормальная.

Общество •   •  12521 просмотра
В Кривом Роге прогремели взрывы

Оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины: ранен один человек

7 апреля российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 173 взрыва и один человек получил ранения.

Общество •   •  13598 просмотра
Оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины: ранен один человек

В ГУР прокомментировали взрыв беспилотника на ЗАЭС

Россия поставила под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, имитируя удары и развертывая там войска и оружие, в то время как Украина отрицала свою причастность к любым вооруженным провокациям на оккупированном Россией объекте.

Война •   •  20304 просмотра
В ГУР прокомментировали взрыв беспилотника на ЗАЭС

Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста относительно очередного нарушения международного гуманитарного права российской армией, связанного с расстрелом украинских военнопленных.

Война •   •  22287 просмотра
Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

Украине не хватает систем противовоздушной обороны для защиты своих городов, особенно Харькова, который ежедневно подвергается террору со стороны россии, поэтому президент Зеленский поручил дипломатам убедить партнеров предоставить больше возможностей для противовоздушной обороны.

Война •   •  23238 просмотра
Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров