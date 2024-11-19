«Беспрецедентные» отношения: министры рф и КНР на G20 обменялись мнениями относительно российской агрессии в Украине
Киев • УНН
Лавров и Ван И встретились на полях G20 в Рио-де-Жанейро для обсуждения двусторонних отношений и войны в Украине. Китай заявил о готовности укреплять стратегическую координацию с Россией.
На полях встречи «Группы 20» в Бразилии, министр иностранных дел России и его китайский коллега обсудили также стратегические двусторонние отношения.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в кулуарах встречи Группы 20 в Рио-де-Жанейро обсудили двусторонние отношения, войну России против Украины и ситуацию на Корейском полуострове.
Ван И заявил, что Пекин готов работать с Россией. В заявлении МИД Китая говорилось о дальнейшем укреплении двусторонней «всеобъемлющей стратегической координации».
«Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений до уровня всеобъемлющего партнерства», - отметил в ответ Лавров.
Напомним,
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