«Беспрецедентные» отношения: министры рф и КНР на G20 обменялись мнениями относительно российской агрессии в Украине

ukenru
Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
07:51 • 24854 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
07:19 • 50059 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
07:04 • 57608 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 103371 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 111490 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 111106 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 120440 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 137765 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 152819 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 155874 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины

Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины

 • 51773 просмотра
Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

 • 56396 просмотра
G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

 • 69461 просмотра
На Киевщине работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

 • 58469 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

 • 63178 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 109841 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 218110 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 305117 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 222930 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 227649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 74601 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

 • 103850 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

 • 118744 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 139470 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 178611 просмотра
Актуальное
«Беспрецедентные» отношения: министры рф и КНР на G20 обменялись мнениями относительно российской агрессии в Украине

«Беспрецедентные» отношения: министры рф и КНР на G20 обменялись мнениями относительно российской агрессии в Украине

Киев  •  УНН

 • 9244 просмотра

Read in English

Лавров и Ван И встретились на полях G20 в Рио-де-Жанейро для обсуждения двусторонних отношений и войны в Украине. Китай заявил о готовности укреплять стратегическую координацию с Россией.

На полях встречи «Группы 20» в Бразилии, министр иностранных дел России и его китайский коллега обсудили также стратегические двусторонние отношения.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в кулуарах встречи Группы 20 в Рио-де-Жанейро обсудили двусторонние отношения, войну России против Украины и ситуацию на Корейском полуострове.

Ван И заявил, что Пекин готов работать с Россией. В заявлении МИД Китая говорилось о дальнейшем укреплении двусторонней «всеобъемлющей стратегической координации».

«Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений до уровня всеобъемлющего партнерства», - отметил в ответ Лавров.

Напомним,

G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

Президент Турции планирует представить план замораживания войны в Украине на саммите G20. Предложение включает отсрочку вступления в НАТО на 10 лет и создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Европейские министры изсобираются в Варшаве для обсуждения Украины, Трампа и безопасности.

В кремле прокомментировали информацию о разрешении США на удары по территории рф ракетами большой дальности18 нояб. 2024, 11:55 • 19049 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаНовости Мира
van-i-politikВан И (политик)
natoNATO
rio-de-zhaneiroРио-де-Жанейро
braziliyaБразилия
donald-trampДональд Трамп
varshavaВаршава
kitaiКитай
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина