беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США

ukenru
Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
19:46 • 68242 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 171248 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 175210 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 233368 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 146581 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 125929 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 120385 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144509 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 147150 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144554 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На границе Сумщины обнаружили тела двух людей, которые готовились к эвакуации

На границе Сумщины обнаружили тела двух людей, которые готовились к эвакуации

26 января, 15:52 • 35824 просмотра
Kia отзывает более 80 тысяч автомобилей в США из-за повреждения электропроводки

Kia отзывает более 80 тысяч автомобилей в США из-за повреждения электропроводки

26 января, 16:09 • 30072 просмотра
Politico: Турция намерена помочь ЕС заменить транзит газа через Украину

Politico: Турция намерена помочь ЕС заменить транзит газа через Украину

26 января, 17:00 • 50839 просмотра
В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, четыре человека ранены

В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, четыре человека ранены

26 января, 17:41 • 26902 просмотра
Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры

Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры

20:02 • 34475 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 153337 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 233368 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 257071 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 222924 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 278924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 104741 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 118654 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 118107 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 118412 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 169974 просмотра
Актуальное
беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США

беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США

Киев  •  УНН

 • 2281 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об освобождении американской гражданки из белорусской тюрьмы. Детали задержания Анастасии Нуфер неизвестны, ее имя ранее не упоминалось публично.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил 26 января, что американская гражданка Анастасия Нуфер была освобождена из белорусской тюрьмы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунт Марко Рубио и Радио Свобода.

Благодаря лидерству президента США (Дональда Трампа - ред.) Беларусь только что в одностороннем порядке освободила невинную американку Анастасию Нуфер, которая была захвачена во времена Джо Байдена

- написал Марко Рубио.

Радио Свобода отмечает, что подробности задержания Нуфер остаются непонятными, а ее имя ранее не упоминалось в публичной плоскости. минск никогда не раскрывал ее имени, а Вашингтон не обнародует имена задержанных американцев за рубежом без согласия их семей.

Напомним

26 января в беларуси прошли "выборы" президента, которые в Еврокомиссии назвали фиктивными и нелегитимными. Белорусское государственное агентство БЕЛТА распространило данные экзитпола, который ожидаемо отдает александру лукашенко победу с более чем 87% голосов.

Мне абсолютно "фиолетово": лукашенко о том, признают ли на Западе выборы в беларуси26.01.25, 10:18 • 37104 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы