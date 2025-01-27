беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об освобождении американской гражданки из белорусской тюрьмы. Детали задержания Анастасии Нуфер неизвестны, ее имя ранее не упоминалось публично.
Государственный секретарь США Марко Рубио объявил 26 января, что американская гражданка Анастасия Нуфер была освобождена из белорусской тюрьмы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунт Марко Рубио и Радио Свобода.
Благодаря лидерству президента США (Дональда Трампа - ред.) Беларусь только что в одностороннем порядке освободила невинную американку Анастасию Нуфер, которая была захвачена во времена Джо Байдена
Радио Свобода отмечает, что подробности задержания Нуфер остаются непонятными, а ее имя ранее не упоминалось в публичной плоскости. минск никогда не раскрывал ее имени, а Вашингтон не обнародует имена задержанных американцев за рубежом без согласия их семей.
Напомним
26 января в беларуси прошли "выборы" президента, которые в Еврокомиссии назвали фиктивными и нелегитимными. Белорусское государственное агентство БЕЛТА распространило данные экзитпола, который ожидаемо отдает александру лукашенко победу с более чем 87% голосов.
Мне абсолютно "фиолетово": лукашенко о том, признают ли на Западе выборы в беларуси26.01.25, 10:18 • 37104 просмотра