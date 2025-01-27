білорусь у день "виборів" звільнила з в'язниці громадянку США
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про звільнення американської громадянки з білоруської в'язниці. Деталі затримання Анастасії Нуфер невідомі, її ім'я раніше не згадувалося публічно.
Державний секретар США Марко Рубіо оголосив 26 січня, що американська громадянка Анастасія Нуфер була звільнена з білоруської в'язниці. Про це інформує УНН з посиланням на Х-акаунт Марко Рубіо та Радіо Свобода.
Завдяки лідерству президента США (Дональда Трампа – ред.) білорусь щойно в односторонньому порядку звільнила невинну американку Анастасію Нуфер, яка була захоплена за часів Джо Байдена
Радіо Свобода зазначає, що подробиці затримання Нуфер залишаються незрозумілими, а її ім'я раніше не згадувалося в публічній площині. Мінськ ніколи не розкривав її імені, а Вашингтон не оприлюднює імена затриманих американців за кордоном без згоди їхніх родин.
Нагадаємо
26 січня в Білорусі пройшли "вибори" президента, які в Єврокомісії назвали фіктивними й нелегітимними. Білоруське державне агентство БЕЛТА поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу із понад 87% голосів.
Мені абсолютно "фіолетово": лукашенко про те, чи визнають на Заході вибори в білорусі26.01.25, 10:18 • 99971 перегляд