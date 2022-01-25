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Байден назвал журналиста Fox News “глупым с***ным сыном” в прямом эфире

Байден назвал журналиста Fox News “глупым с***ным сыном” в прямом эфире

Киев • УНН

 • 21431 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден выругался в прямом эфире при включенном микрофоне во время мероприятия в понедельник вечером, пишет УНН.

Детали

Так, в понедельник Байден встретился с Советом по конкуренции и членами своего кабинета, чтобы обсудить способы снижения цен для американских семей.

После его вступительного слова журналисты начали выкрикивать вопросы, надеясь, что он ответит на них, прежде чем сотрудники Белого дома укажут им на дверь.

Байден ответил журналистке, которая спросила о переговорах с европейскими лидерами относительно ситуации вокруг Украины:

“Единственная причина, почему мне не нравится это делать, заключается в том, что вы никогда не сообщаете, почему я собрал эту встречу, вы никогда не сообщаете, почему я созвал собрание, а это важно”.

“У меня была очень, очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами, мы поговорим об этом позже. Спасибо", - отметил Байден.

Затем журналист Fox News Пит Дуси воскликнул, будет ли Байден отвечать на вопрос об инфляции.

"Это очень ценный вклад, дополнительная инфляция. Что за глупый с*кин сын", - сказал Байден в микрофон.

Позже Дуси сообщил Fox News, что Байден перезвонил ему через час после своей встречи.

“Он сказал: “Ничего личного, дружище". И мы ходили туда-сюда, мы говорили о том, чтобы просто двигаться вперед, и я заверил его, что всегда буду пытаться спрашивать что-то отличное от того, что спрашивают все остальные. И он сказал: "Ты должен". И это цитата президента, поэтому я продолжу это делать”, — рассказал журналист.

По его словам, это был “приятный вызов”.

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