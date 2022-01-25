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Шахед-136

Байден назвав журналіста Fox News “дурним с***м сином” у прямому ефірі

Байден назвав журналіста Fox News “дурним с***м сином” у прямому ефірі

Київ • УНН

 • 21431 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Джо Байден вилаявся у прямому ефірі при включеному мікрофоні під час заходу у понеділок увечері, пише УНН.

Деталі

Так, у понеділок Байден зустрівся з Радою з конкуренції та членами свого кабінету, щоб обговорити способи зниження цін для американських сімей.

Після його вступного слова журналісти почали вигукувати питання, сподіваючись, що президент відповість на них, перш ніж співробітники Білого дому вкажуть їм на двері.

Байден відповів журналістці, яка запитала про переговори з європейськими лідерами щодо ситуації довкола України:

“Єдина причина, чому мені не подобається це робити, полягає в тому, що ви ніколи не повідомляєте, чому я зібрав цю зустріч, ви ніколи не повідомляєте, чому я скликав збори, а це важливо”.

“У мене була дуже, дуже хороша зустріч, повна одностайність з усіма європейськими лідерами, ми поговоримо про це пізніше. Дякую”, — зазначив Байден.

Потім журналіст Fox News Піт Дусі вигукнув, чи Байден буде відповідати на питання про інфляцію.

"Це дуже цінний внесок, додаткова інфляція. Що за дурний с*чий син", — сказав Байден у мікрофон.

Пізніше Дусі повідомив Fox News, що Байден передзвонив йому за годину після своєї зустрічі.

“Він сказав: “Нічого особистого, друже". І ми ходили туди-сюди, ми говорили про те, щоб просто рухатися вперед, і я запевнив його, що завжди намагатимуся питати щось відмінне від того, що питають всі інші. І він сказав: "Ти повинен". І це цитата президента, тож я продовжу це робити”, — розповів журналіст.

За його словами, це був “приємний дзвінок”.

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