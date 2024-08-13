Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Президент США провел разговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании по ситуации в Газе. Они поддержали призыв к прекращению огня и выразили солидарность с Израилем против угроз Ирана.
Президент США Джо Байден провел разговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании по деэскалации на Ближнем Востоке и прекращению огня в Полосе Газы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Лидеры пяти стран заявили, что поддерживают призыв США, Катара и Египта возобновить переговоры о прекращении огня в Газе, чтобы заключить соглашение как можно быстрее.
Также они подчеркнули, что "больше нельзя терять времени".
Лидеры стран выразили поддержку Израилю против любой угрозы со стороны Ирана. В то же время они призвали к распределению и доставке помощи в Газу.
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