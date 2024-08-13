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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 02:20  •  1365 просмотра

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Президент США провел разговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании по ситуации в Газе. Они поддержали призыв к прекращению огня и выразили солидарность с Израилем против угроз Ирана.

Президент США Джо Байден провел разговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании по деэскалации на Ближнем Востоке и прекращению огня в Полосе Газы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидеры пяти стран заявили, что поддерживают призыв США, Катара и Египта возобновить переговоры о прекращении огня в Газе, чтобы заключить соглашение как можно быстрее.

Также они подчеркнули, что "больше нельзя терять времени".

Лидеры стран выразили поддержку Израилю против любой угрозы со стороны Ирана. В то же время они призвали к распределению и доставке помощи в Газу.

Байден дав перше інтерв'ю після виходу з президентських перегонів11 августа 2024, 20:40 • 44470 просмотров

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