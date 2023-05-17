Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по оккупантам и военной технике

Детали

Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА типа “Орлан-10”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных вражеских цели.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 200 590 человек, 3771 танка и сотен единиц военной техники.