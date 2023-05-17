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Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по акупантам та військовій техніці

Київ • УНН

 • 652149 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 5 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 200 590 осіб, 3771 танка та сотень одиниць військової техніки.

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