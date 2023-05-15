Авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов.
Дополнения
Украинская авиация нанесла три удара по вражеским позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе Херсонской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено три БпЛА россиян.