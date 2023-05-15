Авіація ЗСУ за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів та техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 - по зенітно-ракетних комплексах рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.
Доповнення
Українська авіація завдала три удари по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили в Скадовському районі Херсонської області. Силами протиповітряної оборони знищено три БпЛА росіян.