На Херсонщині знищено три БпЛА росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українська авіація завдала три удари по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили в Скадовському районі Херсонської області. Силами протиповітряної оборони знищено три БпЛА росіян. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Нашою авіацією нанесено 3 удари по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили в Скадовському районі. Силами нашої протиповітряної оборони знищено 3 БпЛА противника оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що загальні втрати противника, забезпечені результативною роботою наших ракетно-артилерійських підрозділів складають 10 рашистів, 5️ човнів, 1️ танк Т-72/62, 7️ одиниць інженерної та авто-бронетехніки.
Доповнення
У небі над Україною у ніч на 15 травня українські захисники знищили чотири дрони-камікадзе типу Shahed і один безпілотник-розвідник "Орлан-10" ворога.