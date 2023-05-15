У небі над Україною за ніч знищили чотири "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У небі над Україною у ніч на 15 травня українські захисники знищили чотири дрони-камікадзе типу Shahed і один безпілотник-розвідник "Орлан-10" ворога, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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"Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку, в зоні відповідальності Повітряне командування "Схід", знищено чотири ворожі ударні БПЛА “Shahed-136/131” та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.