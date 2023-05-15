В небе над Украиной за ночь уничтожили четыре "шахеды"

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"Около полуночи 14 мая 2023 года на северо-восточном направлении, в зоне ответственности Воздушное командование "Восток", уничтожено четыре вражеских ударных БПЛА “Shahed-136/131” и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.