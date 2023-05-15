На Херсонщине уничтожены три БпЛА россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинская авиация нанесла три удара по вражеским позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе Херсонской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено три БпЛА россиян. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Нашей авиацией нанесено 3 удара по вражеским позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе. Силами нашей противовоздушной обороны уничтожено 3 БпЛА противника оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что общие потери противника, обеспеченные результативной работой наших ракетно-артиллерийских подразделений составляют 10 рашистов, 5️ лодок, 1️ танк Т-72/62, 7️ единиц инженерной и авто-бронетехники.
Дополнение
В небе над Украиной в ночь на 15 мая украинские защитники уничтожили четыре дрона-камикадзе типа Shahed и один беспилотник-разведчик "Орлан-10" врага.