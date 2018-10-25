Авиапространство в Черниговской области открыли после ЧП на арсенале

КИЕВ. 25 октября. УНН. Авиапространство открыли в Черниговской области после его закрытия в радиусе 30 километров в связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами, которая произошла 9 октября на 6-м арсенале Министерства обороны под Ичней. Восстановлено и движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.