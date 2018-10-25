Авиапространство в Черниговской области открыли после ЧП на арсенале
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Авиапространство открыли в Черниговской области после его закрытия в радиусе 30 километров в связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами, которая произошла 9 октября на 6-м арсенале Министерства обороны под Ичней. Восстановлено и движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Полностью восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта и открыто воздушное пространство", - сообщили в ведомстве.
Это произошло после того, как, по сообщению Министерства обороны, 24 октября в 18 часов руководителем тушения пожара объявлено его ликвидации.
Всего после ЧП в районе арсенала изъято более 14 тыс. 689 взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.