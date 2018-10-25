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Авіапростір на Чернігівщині відкрили після НС на арсеналі

Авіапростір на Чернігівщині відкрили після НС на арсеналі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Авіапростір відкрили на Чернігівщині після його закриття у радіусі 30 кілометрів у зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою і вибухами, яка сталася 9 жовтня на 6-у арсеналі Міністерства оборони під Ічнею. Відновлено і рух автомобільного і залізничного транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Повністю відновлено рух автомобільного і залізничного транспорту та відкрито повітряний простір", - повідомили у відомстві.

Це сталося після того, як, за повідомленням Міністерства оборони, 24 жовтня о 18 годині керівником гасіння пожежі оголошено її ліквідацію.

Загалом після НС у районі арсеналу вилучено понад 14 тис. 689 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.

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