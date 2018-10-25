Авіапростір на Чернігівщині відкрили після НС на арсеналі

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Авіапростір відкрили на Чернігівщині після його закриття у радіусі 30 кілометрів у зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою і вибухами, яка сталася 9 жовтня на 6-у арсеналі Міністерства оборони під Ічнею. Відновлено і рух автомобільного і залізничного транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.