Авиакатастрофа украинского Boeing в Иране: опубликовано видео запуска ракеты

“Этот кадр с камер видеонаблюдения показывает, что иранская система ПВО, на северо-востоке от Парандий, запустили ракету. Я считаю, что это именно та локация, где мы думаем, что ракета попала в самолет”, - написал Триберт.

Так, на видео можно увидеть, как в какой-то момент, лучи света быстро поднимаются к небу.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I’ve geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y

— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Напомним, что сегодня утром Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет был сбит военными этой страны.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, что СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.