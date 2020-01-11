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Авіакатастрофа українського Boeing в Ірані: опубліковано відео запуску ракети

Київ • УНН

 • 30816 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам, розташованим на території Іраку, в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ). Журналіст Крістіан Тріберт опублікував на своїй сторінці у Twitter відео ймовірного запуску ракети Іраном, передає УНН.

“Цей кадр з камер відеоспостереження показує, що іранська система ППО, на північному сході від Паранду, запустили ракету. Я вважаю, що це саме та локація, де ми думаємо, що ракета потрапила у літак”, — написав Тріберт.

Так, на відео можна побачити, як у якийсь мить, промені світла швидко здіймаються до неба.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I’ve geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y

— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Нагадаємо, що сьогодні зранку Іран офіційно визнав, що український пасажирський літак був збитий військовими цієї країни.

Літак МАУ зазнав катастрофи неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака “Міжнародних авіаліній України”.

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

“Ми звертаємося до прем’єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані”, — сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем’єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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