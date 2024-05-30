Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

В Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома. Об этом сообщает "Крымский ветер" со ссылкой на источник, передает УНН.

"Двое в крайне тяжелом состоянии. Одному пострадавшему ампутировали ногу, второй с тяжелой травмой головы и нестабильным давлением", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным "Крымского ветра", на пароме "Конро Трейдер" ранение получил один из членов экипажа – Роман Стась, а на "Авангарде" ранены четыре человека, в том числе 19-летних практикантов Даниила В. и Никиту Ш.

Напомним

Во время ночной атаки на Крым во временно оккупированной Керчи были повреждены два парома – железнодорожный и автомобильный.

В минобороны рф заявили, что ночью якобы был пресечен ряд попыток осуществить атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "ATACMS", беспилотников и безэкипажных катеров.

российская ПВО якобы сбила восемь ракет над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.