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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 16:58  •  4478 просмотра

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Двое студентов-стажеров были доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после аварии парома во время ночной атаки на Крым. Одному из них ампутировали ногу, а другой получил тяжелую травму головы.

В Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома. Об этом сообщает "Крымский ветер" со ссылкой на источник, передает УНН.

"Двое в крайне тяжелом состоянии. Одному пострадавшему ампутировали ногу, второй с тяжелой травмой головы и нестабильным давлением", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным "Крымского ветра", на пароме "Конро Трейдер" ранение получил один из членов экипажа – Роман Стась, а на "Авангарде" ранены четыре человека, в том числе 19-летних практикантов Даниила В. и Никиту Ш.

Напомним

Во время ночной атаки на Крым во временно оккупированной Керчи были повреждены два парома – железнодорожный и автомобильный. 

В минобороны рф заявили, что ночью якобы был пресечен ряд попыток осуществить атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "ATACMS", беспилотников  и безэкипажных катеров. 

российская ПВО якобы сбила восемь ракет над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
azovskoe-moreАзовское море
kerchКерчь
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
polshaПольша
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