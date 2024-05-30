Атака на Крим: у Керчі вночі до реанімації доставили студентів-практикантів із підбитого порома
Київ • УНН
Двоє студентів-стажерів були доставлені в реанімацію у вкрай важкому стані після аварії порома під час нічної атаки на Крим. Одному з них ампутували ногу, а інший отримав важку травму голови.
У Керчі вночі до реанімації доправили студентів-практикантів із підбитого порома. Про це повідомляє "Кримський вітер" з посиланням на джерело, передає УНН.
"Двоє у вкрай тяжкому стані. Одному потерпілому ампутували ногу, другий із тяжкою травмою голови та нестабільним тиском", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними "Кримського вітру", на поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу – Роман Стась, а на "Авангарді" поранено чотирьох людей, у тому числі 19-річних практикантів Данила В. та Микиту Ш.
Нагадаємо
Під час нічної атаки на Крим у тимчасово окупованій Керчі були пошкоджені два пороми – залізничний і автомобільний.
У міноборони рф заявили, що вночі нібито було припинено низку спроб здійснити атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет "ATACMS", безпілотників і безекіпажних катерів.
російська ППО буцімто збила вісім ракет над акваторією Азовського моря та вісім БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Кримського півострова.